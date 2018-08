Moordverdachte wijst familie aan als daders

Rotterdammer Kevin M.(27) ontkent dat hij zijn neef heeft omgebracht. Hij wijst op zijn beurt (aangetrouwde) familieleden aan als de werkelijke daders.

De 41-jarige Stuart Markiet werd in april 2015 gedood. Zijn lichaam werd gevonden in de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg. Volgens justitie is hij overleden door een klap op het hoofd met een ‘hard of kantig voorwerp.’ dat zou zijn gebeurd in een woning aan de Schieweg in Rotterdam.

Drie getuigen uit de familiekring hebben Kevin en zijn tweelingbroer Melvin aangewezen als de daders. Melvin is nog spoorloos. Kevin heeft zichzelf gemeld bij de politie. Advocaat Ferre Dijkers: ”Hij zat in Zuid-Amerika toen hij van de beschuldiging hoorde. Hij wilde onmiddellijk komen, om zijn naam te zuiveren.”

Volgens Dijkers is het aan het OM te wijten dat het zo lang heeft geduurd om hem in Nederland te horen. Woensdag stond Kevin M. voor het eerst voor de rechter in Rotterdam.

Bloed

Dijkers: “Bij familie van mijn cliënt is bloed van het slachtoffer gevonden in hun woning en een auto. Eén van hen heeft ook korte tijd vastgezeten. Vervolgens hebben zij belastende verklaringen afgelegd over Kevin.”

De advocaat wil er in dit stadium nog niet te veel over zeggen, maar rept van ‘langlopende spanningen tussen de familieleden en Stuart Markies’. En waarom zouden zij dan de schuld in de schoenen van zijn cliënt hebben geschoven? “Het is opvallend dat de verklaring kwam, toen Kevin net naar het buitenland was. Daardoor kon hij zich niet direct verdedigen.”

Advocaat Dijkers vroeg de rechter woensdag om Kevin M. vrij te laten, maar dat is afgewezen. Vooralsnog is er genoeg bewijs tegen hem, voor doodslag, niet voor moord. Hij mag wel de drie familieleden als getuigen horen. De zaak gaat waarschijnlijk over drie maanden verder.