"Dordrecht is vanaf het water het allermooiste." Sirio Barone steekt zijn mening over Dordt niet onder stoelen of banken. Samen met zijn broer runt hij rondvaartbedrijf Imbarcazione Barone in en om Dordrecht.

De schapenkoppen met Italiaanse roots ontdekten meer dan tien jaar geleden hoe mooi de stad vanaf het water is en willen dat aan iedereen laten zien. "Als je in Dordt komt, ga dan zeker rondvaren", zegt Barone.

"Eigenlijk is Dordrecht het Venetië van het Noorden", vertelt hij. "Dordrecht was een van de grootste handelssteden van Europa. Net als Venetië. Daarnaast staan hier de huizen in het water, net als daar. En de Biesbosch om Dordrecht is een soortgelijk natuurgebied als de Lagune van Venetië".

Italië

Niet gek dat de familie Barone dan juist in Dordt hun rondvaartbedrijfje heeft opgezet. "Mijn vader komt uit Venetië, die is daar geboren." De Italiaanse roots hoopt de familie dan ook terug te brengen in Imbarcazione Barone.

"We willen de Italiaanse gastvrijheid op het water", zegt Barone. De houten klassieken boten waarin wordt rondgevaren, doen al behoorlijk Italiaans aan. De personeelsleden dragen daarnaast bijna dezelfde outfits als de gondeliers in Italië en de boten varen onder de Venetiaanse vlag.

Op dit moment heeft het bedrijf twee boten in de vaart, maar de ontwikkeling van een derde boot is in volle gang.



De boten voeren gasten onder meer door de binnenstad van Dordrecht. "Er zijn hier veel mooie panden. We werken met de ondernemers samen om de mooiste dingen van Dordrecht te laten zien", zegt Barone. Maar er is meer. Imbarcazione Barone maakt ook tochtjes naar Rotterdam, de Biesbosch of Kinderdijk.

"Destijds hebben we bepaald dat de boot ook een watertaxi zou zijn", vertelt Barone. "Deze gaat nu maximaal 85 kilometer per uur. Dat is ook leuk voor een rondvaart: na een rustige tocht door de binnenstad, kunnen we lekker hard varen op de rivier."