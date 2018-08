Deel dit artikel:











St. Juste niet inzetbaar bij Feyenoord tegen Trencin Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste lijkt donderdag niet mee te kunnen doen bij Feyenoord in het duel tegen AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League. De verdediger van de Rotterdammers trainde woensdag apart van de groep en moet de terugwedstrijd waarschijnlijk missen.

Ook voor Renato Tapia komt het duel tegen de Slowaakse ploeg te vroeg. Hij trainde samen met St. Juste niet met de selectie mee. Yassin Ayoub en lijkt wel op tijd fit voor de wedstrijd tegen Trencin. Hij deed afgelopen maandag nog mee met Jong Feyenoord tegen Jong Excelsior en maakte deel uit van de groepstraining van Feyenoord. Ook Luis Sinisterra was erbij. Feyenoord moet in De Kuip een 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Trencin proberen goed te maken om de laatste kwalificatieronde voor de Europa League te bereiken. Dit duel is natuurlijk live te volgen op Radio Rijnmond en begint om 20:30 uur.