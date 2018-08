Deel dit artikel:











Taco van der Hoorn wint derde rit BinckBank Tour Taco van der Hoorn (Foto: ANP - Vincent Jannink)

Rotterdammer Taco van der Hoorn heeft in Antwerpen de derde rit van de BinckBank Tour gewonnen. De 24-jarige renner van Team Roompot bleef samen met zijn medevluchters voor het peloton uit, waarna hij naar de winst soleerde via een aanval in de laatste kilometer.

De BinckBank Tour is voor de Rotterdammer een van zijn eerste wedstrijden na een zware hersenschudding. Het is bovendien de grootste overwinning van zijn nog jonge loopbaan. De Sloveen Matej Mohoric zat net als Van der Hoorn in de kopgroep en hij neemt de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Küng.