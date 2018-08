Deel dit artikel:











Feyenoord-trainer Van Bronckhorst: 'Heb mijn positie niet ter beschikking gesteld' Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft niet aan de selectie gevraagd of ze nog vertrouwen in hem hebben. "Ik heb het praatje algemeen gehouden en heb kritisch in de spiegel gekeken. De context is anders", laat hij weten op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen AS Trencin.

"Zondag was het moeilijk", gaat Van Bronckhorst verder. "Na de nederlaag in Doetinchem was het een moeilijke dag. Dat is normaal als je verliest, dat moet ook zo zijn. Vanaf zondagavond/maandagochtend ging het weer beter, omdat de volgende wedstrijd alweer voor de deur staat." Donderdag moet Feyenoord in de Kuip een 4-0 achterstand tegen Trencin wegpoetsen, iets wat volgens Van Bronckhorst zeker mogelijk moet zijn. "Ik geloof in een topresultaat. Het geloof, de wil en de werkdiscipline is er. Dat is de insteek van mij en de groep. We zullen vanaf minuut 1 moeten zorgen dat we snel scoren. Ik denk dat het morgen belangrijk is dat je fel van start gaat en het stadion snel achter je krijgt." Van Bronckhorst kan donderdag nog niet beschikken over spits Nicolai Jørgensen. Ook Yassin Ayoub, die afgelopen maandag nog een half uur speelde bij Jong Feyenoord, is er niet bij. Luis Sinisterra zit wél bij de selectie.