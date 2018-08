Boëtius niet in selectie Feyenoord tegen Trencin: 'Wordt een moeilijk verhaal voor Jean-Paul'

Jean-Paul Boëtius (Bron: ANP - Kay in 't Veen)

Jean-Paul Boëtius zit donderdagavond niet bij de selectie van Feyenoord voor het duel met AS Trencin. Hij wordt gestraft voor zijn rode kaart tegen De Graafschap en ontvangt bovendien een geldboete. Boëtius ontving zijn tweede gele kaart in Doetinchem na cynisch applaudisseren richting de scheidsrechter.

"Ik heb met hem gesproken", laat trainer Giovanni van Bronckhorst weten. "Dat zijn actie nadelig is geweest voor het team is een understatement. Hij is gestraft met een geldboete en zit morgen niet bij de selectie."

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Boëtius wegens een incident niet bij de selectie zit. "Het wordt een moeilijk verhaal voor Jean-Paul. Meer wil ik er niet over zeggen", besluit Van Bronckhorst.