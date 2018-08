Laat ze niet binnen! Vijf vragen over babbeltrucs

"Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen!" is de naam van een politiecampagne die deze week in Rotterdam start om mensen te waarschuwen tegen babbeltrucs.

Bij babbeltrucs gaat het gaat om dieven die met een smoesje proberen een huis binnen te komen om mensen te beroven van hun waardevolle spullen.

In de Radio Rijnmond-uitzending 'Rijnmond Nu' sprak Manou Khatib van de Politie Eenheid Rotterdam over babbeltrucs.

Wat zijn de meest gebruikte babbeltrucs?

"Ze zijn heel gehaaid. Ze proberen met allerlei smoesjes binnen te komen. Ze bellen bijvoorbeeld aan met een bos bloemen of een taart, die is dan bedoeld voor de buren en is dan niet thuis. Of ze bellen aan met het verhaal dat er een gaslekkage is. Dan proberen ze binnen te komen en als dat gebeurt, blijken er later spullen gestolen."

Wie worden vaak slachtoffer van babbeltrucs?

"Over het algemeen zijn de slachtoffers van babbeltrucs ouderen, 55-plussers en vrouwen. Mensen zijn vaak aardig en willen graag helpen. Dat kan, maar laat geen mensen bij je binnen die je niet kent of waarmee je geen afspraak hebt."

Is er een profiel te schetsen van de daders?

"Het zijn de laatst tijd vaak koppels, laatst nog twee goed uitziende jonge vrouwen. In andere gevallen waren het twee mannen."

Waarom doen mensen soms geen aangifte?

"Sommige mensen schamen zich ervoor dat het bij hen is gebeurd. Maar er zijn meer mensen die dit meemaken, je hoeft je er echt niet voor te schamen. Doe dus aangifte zodat er niet meer slachtoffers komen. Je hoeft ook niet bang te zijn dat de daders verhaal komen halen als je aangifte hebt gedaan. Mijn ervaring is dat dat nooit gebeurt."

Hoe kun je aangifte doen ?

Al het net gebeurd is, mag je rustig 112 bellen. Als je er pas later achterkomt dan kun je via 0900 bellen. Je kunt ook de wijkagent bellen, de aangifte kan zelfs bij mensen thuis opgenomen worden."