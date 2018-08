Deel dit artikel:











Robin van Persie: 'Feyenoord kan met 4-0 of 5-0 winnen van een ploeg als Trencin' Robin van Persie tijdens de persconferentie over Feyenoord - Trencin

Feyenoord moet morgen tegen AS Trencin een 4-0 achterstand ongedaan maken in de derde voorronde van de Europa League. Robin van Persie heeft er, ondanks een nieuwe nederlaag tegen De Graafschap, vertrouwen in. "Het is een heel grote achterstand, maar ook een mooie uitdaging. Feyenoord kan van een ploeg als Trencin 4 of 5-0 winnen."

De all time topscorer van het Nederlands Elftal heeft mooie woorden over voor Ricardo Moniz, de trainer van Trencin. "Ik vind dat Moniz een groot compliment verdient voor wat hij met zijn ploeg aan het doen is en hoe hij zijn ploeg laat spelen. Ik ken hem nog van de jeugd, hij is echt een voetbalman. Het is echt knap dat hij met een budget van twee miljoen zoiets neerzet. Het maakt de uitdaging alleen maar groter, omdat ik verdacht dat zij gaan aanvallen en niet helemaal terug zakken." Bekijk hierboven heel het gesprek met Robin van Persie, daar gaat hij ook in op de trainingsarbeid van Feyenoord.