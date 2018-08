Einde voor maaltijdbezorger Foodora

Thuisbezorger Foodora vertrekt uit Rotterdam. Eigenaar Delivery Hero heeft geen koper kunnen vinden voor het bedrijf en trekt daarom eenvoudigweg de stekker uit Foodora Nederland.

Foodora is in ons land vooral in de grote steden actief. Daar heeft het te maken met een felle concurrentie van Thuisbezorgd.nl. Topman Jitse Groen van deze concurrent zei onlangs nog te kijken naar een mogelijke overname van Foodora Nederland, maar daar lijkt het nu niet van te komen.

De medewerkers van Foodora zijn op de hoogte gesteld van het besluit. Vrijdag worden ze verder ingelicht. De vakbonden zijn ook geïnformeerd.

Delivery Hero wil ook de activiteiten in Australië, Frankrijk en Italië verkopen. Het bedrijf zegt zich te gaan richten op markten waar het een leidende positie heeft.