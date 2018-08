Trencin-trainer Ricardo Moniz: 'Feyenoord heeft het onderschat'

Feyenoord maakt zich op voor misschien wel zijn laatste wedstrijd in de Europa League van dit seizoen. Het Slowaakse AS Trencin komt donderdag op bezoek in De Kuip. Een 4-0 achterstand moet dan goed worden gemaakt door de Rotterdammers. Ricardo Moniz, Rotterdammer en trainer van Trencin, denkt dat Feyenoord het nog wel kan rechtzetten.

"Als ze er zelf in geloven wordt het interessant", zegt de oud assistent-trainer van Feyenoord tijdens de persconferentie. "Maar daar zijn we niet bang voor, want angst is een slechte raadgever. Angst hebben we niet, dat hebben we vorige week bewezen. We gaan met dezelfde instelling en filosofie de wedstrijd in, want we kennen maar één gezicht."

Moniz bereidde zijn ploeg bewust niet voor op de entourage in De Kuip. "Nee, dan ga je je weer rekening houden met de omstandigheden. Je moet je focussen op je taak, op het product, op de kwaliteit, de wedstrijdsituatie en je ontwikkeling. Voor de omstandigheden moet je immuun zijn."

​Onderschat

Moniz vindt dat Feyenoord zijn ploeg hheft onderschat. "Dat weten we allebei. Alleen al om het feit dat ze niet trainen op het veld. Maar ze hebben wel goed gespeeld vind ik, tot twee derde. Wij liepen achter de bal aan; zij hadden zestig procent balbezit.

Alleen, je hebt net het moment nodig dat je de 1-1 maakt, zo smal is de draad in het voetbal. We overschatten onze eigen prestatie niet. We maken op tijd de 2-0 en toen brak er iets bij Feyenoord."

Bekijk hier heel het interview met Rotterdammer Ricardo Moniz, waar hij ook ingaat op zijn relatie met Robin van Persie.