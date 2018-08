Tientallen Hillegersbergers moeten hun huis uit

Bewoners van 48 woningen in de Orionstraat in de Rotterdamse wijk Hillegersberg moeten de komende tijd twee weken lang hun huis uit. Dat hebben ze woensdag te horen gekregen van bouwvereniging Onze Woning. De brandveiligheid van de flatgebouwen is niet in orde. Onze Woning zegt vervangende woonruimte in de wijk te gaan zoeken.

Onze Woning heeft de bewoners tijdens een speciale bijeenkomst geïnformeerd over de aanstaande renovatie en tijdelijke verhuizing. Het gaat om bewoners van drie flatgebouwen in het gebied 110-Morgen. Hun appartementsblokken zijn in 2012-2013 nog gerenoveerd.

Uit onderzoek van de bouwvereniging is gebleken dat de brandwerendheid tussen de wanden en vloeren niet aan het Bouwbesluit voldoen. De maatregelen die nodig zijn, zijn zo ingrijpend dat de mensen niet thuis kunnen blijven tijdens de werkzaamheden. Ook hun inboedel moet in die periode elders worden opgeslagen.

Ik slaap nu niet lekker straks. Ik heb een baby van zeven maanden thuis Bewoner Orionstraat tijdens bijeenkomst

De resultaten over de brandwerendheid kwamen naar voren nadat de bouwvereniging een onderzoek had ingesteld. Aanleiding daarvoor was de klacht van een huurder over geluidsoverlast.

Een van de bewoners liet woensdagavond voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst aan RTV Rijnmond weten dat er al jaren klachten zijn over de flats. Er zou stankoverlast zijn, stopcontacten zouden spontaan uit de muur komen, bewoners klagen over muggenplagen en ze twijfelen aan de stabiliteit van de balkons.

Procedure bij de rechter



De klachten zouden tot nu toe onvoldoende zijn opgepakt door de bouwvereniging. Een bewoonster die meerdere keren heeft geklaagd kreeg te horen "Als het u hier niet bevalt, dan rot u maar op." De vrouw besloot naar de rechter te stappen en kreeg daar enkele dagen geleden gelijk. Of deze procedure de aanleiding is voor het snelle handelen van Onze Woning, is niet bekend.

Directeur Evert Remmerswaal van Onze Woning laat in een persbericht weten de ingrijpende renovatie te betreuren. "We vinden het heel vervelend voor de bewoners dat zij tijdelijk hun woning moeten verlaten, maar we moeten en willen dit zorgvuldig aanpakken." Per keer wordt een beperkt aantal woningen gerenoveerd.

Brandwacht



Remmerswaal benadrukt dat er geen onveilige situatie is. Om een eventueel gevoel van onveiligheid bij de bewoners weg te nemen, is per direct een brandwacht aangesteld die toezicht houdt rond de flats.

Onze woning zegt ook de gemeente te hebben geïnformeerd.