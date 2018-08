Kerkklokken zwijgen voor opnamen film

Schiedammers moeten het maandag doen zonder het klokgelui van de Grote- of Sint Janskerk. De klokken zwijgen omdat opnamen worden gemaakt van de film Lyrebird over de Nederlandse schilderijenvervalser Han van Meegeren.

''We hebben het verzoek gekregen om de kerkklokken die dag stil te houden in verband met de opnamen voor de film. Daar hebben we gehoor aan gegeven'', vertelt koster Paul van Wijngaarden.

De opnamen zijn op diverse plekken in Schiedam. Ook worden die dag nog opnamen in Dordrecht gemaakt. De set van Lyrebird was al eerder in Dordrecht.

Guy Pearce speelt de hoofdrol in de film die wordt geregisseerd door Dan Friedkin.