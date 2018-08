Kaartverkoop excursies Wereldhavendagen van start

De kaartverkoop voor de excursies van de Wereldhavendagen is maandag van start gegaan.

Tijdens de Wereldhavendagen geven verschillende bedrijven in de regio de kans om te komen op plekken waar je normaal niet kunt komen. Zo kun je een kijkje achter de schermen nemen op Rotterdam The Hague Airport.

Jongeren kunnen bijvoorbeeld terecht bij de Sea Rangers die vertellen over hun 'Bootcamp'. Een aantal andere excursies, zoals flyboarden of een helikoptervlucht zijn al langere tijd te boeken via de website van de Wereldhavendagen.

Geschiedenis Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen werden al gehouden in de Jaren '30. De eerste editie van wat toen nog simpelweg de Havendag was, werd op 12 september 1935 georganiseerd.

Sinds 1978 wordt groots uitgepakt voor de Wereldhavendagen. De koninklijke familie was voor deze editie ook aanwezig met twee koninklijke jachten, de Piet Hein en de Groene Draeck.

De Wereldhavendagen vierden vorig jaar hun veertigste editie. Hier kwamen 430.000 mensen op af.