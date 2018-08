Deel dit artikel:











Huis uitgebrand in Spijkenisse Foto: AS Media

Een woning aan de Hulstrand in Spijkenisse is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebrand.

Het vuur in de wijk Groenewoud ontstond even na 01:30 uur. Volgens ooggetuigen sloegen de vlammen op de begane grond en de eerste verdieping naar buiten. Tijdens het uitbreken van de brand was er niemand binnen. Volgens de brandweer is de brand ontstaan bij een gasbrander in de tuin en overgeslagen naar de woning. De hoekwoning is onbewoonbaar verklaard. De woning er naast heeft ook schade.