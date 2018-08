Reuzenparkhopfestival met veel neoReo-bierpleziervertier

Met een kersverse hoge Lonely Planet-notering voor Schiedam als must see GinSin-citydistillerydistrict en niet bij te houden brouwerij-ontpopselingen begint Rotterdam met z'n ommelanden zich gaandeweg als mondiale aanjaagmetropool voor sterke drank-ontwikkeling te ontwikkelen.

Het Hopfestival op het West KruiskadeWijkpark-terrein knapte afgelopen dagen dan ook zowat uit de voegen met alle bierliefhebhipsters die maar wat graag naar alle nieuwerveretse novi-brouwsels en - hapa's wilden komen kijken, maar uiteraard vooral hipnippend zich er, rondbuikigdorstigborstig, groen wit groen tegoed aan kwamen doen.

Onze snoopvloggievloggert die het aloude motto 'n Schie- of Rotterdammer zonder drank is een als een drol zonder stank' al sinds z'n adolescentiejaren hoog in het vaandel voert,

liet zich niet onbetuigd om door zowel de Flardingase Tarwelijer als wel de Bierkoffie-serverende Man met Bril uit te laten dagen en een paar van deze bontgemutste mengselkletsen naar binnen te kragen......