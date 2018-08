Oostvoornse start petitie voor terugkeer autostrand

Decennialang was het een vertrouwd beeld op het strand van Oostvoorne: honderden geparkeerde auto's tot aan de vloedlijn. In 2004 werd het autostrand gesloten na jaren van steggelen tussen overheden, natuurorganisaties en gebruikers. Maar inwoners van Oostvoorne willen het autostrand weer open. Daarom zijn ze een petitie gestart.

"Voor alle inwoners dromen wij ervan om terug te gaan naar de tijden van vroeger: dat je met de radio, caravan, barbecue, honden, paarden en vliegers op het strand kon vertoeven", vertelt Jacqueline van Hoey Smith, de initiator van de petitie.

"Het was het enige strand in heel Europa waar je met je hele hebben en houden het strand op kon rijden."

Toch werd het strand per 15 oktober 2004 gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft de provincie Zuid-Holland samen met natuurorganisaties besloten. De sluiting was nodig om het natuurgebied te laten ontwikkelen, was toen de uitleg.

Volgens Van Hoey Smith heeft de sluiting alleen niet de natuurontwikkeling gebracht, die door de natuurbeschermingsorganisaties beoogd was. "Dan moet je net als bij de Oostvaardersplassen je verlies erkennen en zeggen: het project is mislukt."

"Bovendien is er al een beschermd natuurgebied achter het strand, en het strand is mijns inziens geen beschermd natuurgebied. Dus maak het strand gewoon weer open voor auto's." Om dat te bewerkstelligen heeft Van Hoey Smith woensdagavond een petitie online gezet. Na een nacht is die bijna tweehonderd keer ondertekend.

"Ik ben hier al erg blij mee, zoveel handtekeningen voor een petitie die gisteravond pas opgestart. Dus ik verwacht in de loop der maanden wel een nulletje of twee erachter te krijgen."

Maar om het burgeriniatief ook aan de Tweede Kamer aan te bieden, zijn er 40 duizend handtekeningen nodig. "Bij ondernemers in Westvoorne liggen lijsten waar mensen ook op kunnen tekenen. Er zijn ook veel inwoners die het strand weer terug willen hebben."