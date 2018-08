Deel dit artikel:











Volg Feyenoord-Trencin op Radio Rijnmond Feyenoord-AS Trencin

Feyenoord staat donderdagavond voor een loodzware opgave voor de terugwedstrijd tegen AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League. De Rotterdammers moeten in De Kuip tegen de Slowaken een 4-0 achterstand zien goed te maken om de laatste kwalificatieronde te bereiken. Radio Rijnmond Sport staat geheel in het teken van dit belangrijke duel.

Vanaf 19:00 uur hoor je presentator Dennis Kranenburg op onze zender. Om 20:30 uur start de wedstrijd tussen Feyenoord en Trencin en hoor je de commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel op de perstribune. Wil je meepraten over dit duel? Laat onder dit bericht dan een reactie achter.