Sliedrechtse Amy (21) kan geopereerd worden dankzij crowdfunding

De 21-jarige Amy de Wit uit Sliedrecht wordt in september in Spanje geopereerd aan het Ehlers Danlos Syndroom. De operatie van 75 duizend euro kan doorgaan omdat er genoeg geld is opgehaald met de crowdfundingsactie van haar ouders. "Het is gewoon niet te geloven, ook heel veel anonieme giften. Het is gewoon bizar."

"We hebben bijna 60 duizend euro verzameld. Er lopen in Sliedrecht nog wat acties, dus we gaan het gewoon redden", vertelt Annemieke, de moeder van Amy, blij op Radio Rijnmond. "Ze kan geopereerd worden, de datum is 20 september. We vliegen 15 september naar Barcelona en het gaat gewoon allemaal door."

Het Ehlers Danlos Syndroom (EDS) is een ziekte aan het bindweefsel. Tot 2016 kon Amy er goed mee leven. Af en toe raakte iets uit de kom, bijvoorbeeld haar knie. Nu tast de ziekte ook haar halswervels aan. "Eigenlijk komt het er op neer dat haar halswervels het gewicht van haar hoofd niet kunnen dragen. Dat moeten ze gaan ondersteunen. Makkelijk gezegd maken ze een soort tractie, waardoor haar hoofd ondersteund kan worden."

Amy veranderde door het aantasten van haar halswervels in korte tijd van een bruisende studente pedagogiek in een volledig aan bed gekluisterde zieke. "Ze ligt hele dagen op bed: ze heeft moeite met denken, met concentreren, praten, licht en geluid. Ze is echt gehandicapt op dit moment."

Haar ouders vonden in Spanje een neurochirurg met kennis van de ziekte. "De arts die verwacht dat ze 30 tot 50 procent verbetering zal krijgen in de situatie die er nu is. Dat is natuurlijk gemiddeld, bij de een is het minder, bij de ander meer. Maar wij gaan gewoon voor het maximale."

De operatie moet in Spanje omdat in Nederland geen mogelijkheid is zittend een MRI-scan te maken. In het geval van Amy moet dat om de problemen met haar halswervels goed te kunnen zien.