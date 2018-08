Deel dit artikel:











Extra televisie-uitzending op TV Rijnmond rondom Feyenoord-Trencin

Feyenoord hoopt donderdagavond in De Kuip te stunten tegen AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League. De Rotterdammers moeten in eigen huis een 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsen. Voor aanvang van dit belangrijke duel maakt FC Rijnmond een extra uitzending op TV Rijnmond.

Vanaf 19:15 uur blikken we bij het Maasgebouw een klein uurtje vooruit op het treffen tussen Feyenoord en het Slowaakse Trencin. Dat doen we met bekende voetbalgezichten en supporters die naar deze Europese wedstrijd komen. Sinclair Bischop presenteert de voorbeschouwing. De extra editie van FC Rijnmond is ook op onze Facebook-pagina te bekijken.