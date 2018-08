Acteur John Lanting is overleden

John Lanting in 2005. Foto: ANP (Kippa)

Op 88-jarige leeftijd is acteur John Lanting overleden, dat meldt zijn familie. Lanting was al enige tijd ziek. Tot 1964 speelde hij bij het Rotterdams Toneel.

In 1956 debuteerde hij bij het Rotterdams Toneel, waar hij tot 1964 bleef. In het daarop volgende seizoen speelde hij de solo De aap, een verslag voor een academie van Franz Kafka. Hij oogstte er enkele jaren internationaal veel succes mee.

Lanting is de oprichter van de Theater van de Lach. Die klucht-achtige shows werden in de jaren 70 en 80 uitgezonden op televisie. Het waren vaak vertalingen van Engelse komedies met titels als 'In de kast, op de kast'.