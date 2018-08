Inwoners Charlois blij met metershoge naaktkat

Hij is af! Twee hittegolven doorstond kunstenares Nina Valkhoff onder een zonnewering van lappen en lakens. Maar ze zette door met penseel en kwast. Haar metershoge sfinx op een hoekwoning geeft Oud-Charlois in Rotterdam nu meer kleur. De bewoners zijn er blij mee.

Natuurlijk is ze blij dat het werk is gedaan. Maar het leukste van alles vindt ze de reacties die ze aan de lopende band krijgt. Twee vermoedelijk Poolse dames komen zeggen dat ze het zo mooi vinden. "Nog één op die andere muur alstublieft?" Fietsers houden halt om het werk uitgebreid te bestuderen. Wat ooit een vieze graffiti-muur was, is nu kleurrijke kunst geworden.

"Het was best zwaar", zegt ze. "Zeker tijdens de tweede hittegolf. Toen ging het op een gegeven ook echt even niet meer. Ik ben twee dagen thuis gebleven." Dat is niet verwonderlijk. Schilderen op een stroeve muur is wat anders dan op glad canvas. Een muurschildering maken is spierballenwerk.

Niet alleen de bewoners van de Zuidhoek en Voornsestraat zijn tevreden, ook Valkhoff kijkt met een glimlach naar het resultaat. "Een naaktkat is niet helemáál naakt. Hij heeft haren op zijn snuit en die vind ik het best gelukt. Naast zijn ogen natuurlijk."

De 'Sfinx van Charlois' wordt op speciaal verzoek van de bewoners vrijdagavond om 19:00 uur uur 'officieel' gepresenteerd.