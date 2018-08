Deel dit artikel:











Brand aan boord van een sleepboot in onderhoud Foto: MediaTV

In Schiedam heeft donderdagochtend aan boord van een sleepboot brand gewoed. Het schip van 13 meter lang is in onderhoud bij een bedrijf aan de Schiekade bij Werf de Hoop.

Volgens de brandweer was het een kleine brand in het vooronder. Iedereen is van boord. Er staan ook geen gevaarlijke spullen aan boord, zoals gasflessen. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk.