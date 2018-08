Deel dit artikel:











Mutzers weg bij FC Dordrecht Robert Mutzers

FC Dordrecht heeft per direct afscheid genomen van Robert Mutzers. Het contract van de 25-jarige aanvaller is 'in goed overleg' ontbonden.

Het vertrek van de linksbuiten komt niet als een verrassing. Mutzers werd aan het einde van het vorige seizoen uit de selectie van de Schapenkoppen gezet, nadat hij naar trainer Gérard de Nooijer had gespuugd in de thuiswedstrijd tegen NEC. In 35 wedstrijden wist Mutzers twaalf keer voor FC Dordrecht te scoren.