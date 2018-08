Inbrekers vervangen slot van Rotterdamse woning

Agenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag in Rotterdam-Feijenoord twee hele brutale inbrekers opgepakt. Die hadden na de inbraak de sloten vervangen van een huis aan de Vuurplaat.

De bewoners waren op vakantie. Een neef moest op het huis passen, maar toen hij de woning wilde controleren, paste de sleutel niet meer. Hij waarschuwde de politie, die de woning binnenviel. Binnen troffen agenten de twee mannen aan.

Volgens de politie had het duo het ook gezellig gemaakt, want er lagen lege bierblikjes op de tafel in de woonkamer. Hoe het huis er verder uitzag, zegt de politie niet.

Een van de twee mannen had ook nog een celstraf open staan.