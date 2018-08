Rotterdamse rapper Winne terug met album

De Rotterdamse rapper Winston Bergwijn, beter bekend als Winne, is na negen jaar terug met nieuwe muziek. Zijn nieuwe album heet 'Oprecht Door Zee' en komt vrijdag uit.

''Ik omschrijf de wereld en maatschappij als een soort wilde zee. 'Oprecht Door Zee' is mijn manier om mijn eigen koers te blijven varen in die wilde zee", vertelt Bergwijn.

De rapper werd in 2005 bekend met liedjes zoals 'Pomp die Shit!' en 'Top 3 MC'. Twee jaar daarna verscheen zijn EP 'Onoverwinnelijk'. In 2009 bracht hij zijn debuutalbum 'Winne zonder strijd' uit. Daarna bleef hij lange tijd uit de spotlights, maar de Rotterdammer heeft zeker niet stilgezeten.

Hij ging les geven op de Herman Brood Academie en heeft zijn eigen label Couture 33 opgericht. Nu is hij terug met nieuwe muziek. "Dit is mijn manier, om mijn groei te laten zien en te delen wat ik heb meegemaakt de afgelopen periode.''

Met een van zijn nieuwe singles 'Winti' gaat hij terug naar zijn Surinaamse roots.''Ik had het nummer al best wel lang. Ik hoorde van veel Surinamers van mijn leeftijdscategorie, dat het ze trots maakte. Ook toen het uitkwam kreeg ik op Facebook en Instagram veel berichten van mensen die er blij meer waren. Nu staat de track op nummer één in Suriname, dus ik ben blij.''

In september en oktober begint hij met touren. De aftrap van zijn tour is in poppodium Annabel in Rotterdam.