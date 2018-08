Het Arend Maartenshof is een verborgen parel in Dordrecht

Dordrecht barst van de prachtige plekjes. Een van die onbekende juweeltjes ligt in het centrum en trekt jaarlijks zo'n 25 duizend bezoekers: het Arend Maartenshof uit 1625.

Het hof werd destijds gebouwd door Arend Maartenszoon, een man die bekend stond als geldwolf in Dordrecht. Om zijn reputatie te verbeteren, bouwde hij bijna veertig woningen voor arme vrouwen. "Hier werd in de zeventiende eeuw dus gratis gewoond", vertelt beheerder Cok Koningh.

Trekpleister van het hofje is tegenwoordig vooral de regentenkamer. "Het hof werd gebouwd in 1625, maar in 1701 is hier de bestuurskamer opnieuw ingericht."

In de regentenkamer hangen veertien portretten van Maartenszoon, zijn echtgenotes, zijn kind en de kleinkinderen. "In de regentenkamer houd ik de bezoekers bij: dat zijn er voor alleen de kamer ongeveer 15 duizend per jaar."

Voornamelijk eendagstoeristen uit andere delen van Nederland en België weten het hof te vinden. De Dordtenaren zelf weten vaak niet eens van het bestaan van het Arend Maartenshof af, vertelt Koningh. "Die lopen er honderdduizenden keren voorbij, maar gaan nooit eens naar binnen. Het is een verborgen parel in Dordrecht."



Het Arend Maartenshof is al meer dan vijftig jaar een Rijksmonument, maar ook tegenwoordig wonen er nog mensen. Marion van Halem is een van de gelukkigen die in het Arend Maartenshof woont.

Waar het vroeger alleen bedoeld was voor armlastigen, zijn het nu alleen de mensen van boven de 45 jaar die in het hof mogen wonen. "Dat is behoorlijke leeftijdsdiscriminatie, maar ik bof: ik ben 48", zegt Marion. "Ik vind het heerlijk hier. Het is lekker rustig, maar ook midden in het centrum. Het is een mooie plek."