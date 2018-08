Kyrgios present op ABN AMRO World Tennis Tournament

Nick Kyrgios zal volgend jaar deelnemen aan de 46e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. De 23-jarige Australiër maakt in februari zijn debuut op dit toernooi. Eerder werden Kei Nishikori en Hyeong Chung als deelnemers vastgelegd.

Toernooidirecteur Richard Krajicek: “Nick Kyrgios is in veel opzichten een spraakmakende

speler, maar zijn briljante tennis staat bij mij voorop. Je ziet hem soms dingen op de baan

doen, waarvan je eigenlijk denkt dat het niet mogelijk is. Het is mooi dat de fans in Rotterdam

nu eindelijk live kennis met hem zullen kunnen maken."

Dit jaar zou Kyrgios, momenteel de nummer achttien van de wereldranglijst, ook meedoen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament, maar vanwege een schouder blessure moest de Australiër zich afmelden.