Overvallers trekken ring van vinger 90-jarige Rotterdamse De ring op de foto is niet de gestolen ring. Foto: Pixabay

Een 90-jarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen in haar huis in Rotterdam-IJsselmonde. Vier mannen met bivakmutsen drongen haar huis binnen, trokken een ring van haar vinger en haalden het huis overhoop.

Hoe de mannen om 00:30 uur het huis aan de Endeldijk binnenkwamen is niet duidelijk. Ze dwongen de vrouw om op bed te blijven liggen. Naast de ring namen de mannen ook andere sieraden en geld mee. De vrouw raakte niet gewond. Een 75-jarige huisgenoot heeft van de overval niets gemerkt en heeft overal doorheen geslapen. De politie heeft nog niemand opgepakt.