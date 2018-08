Auassar enige twijfelgeval bij Sparta

Het is nog onzeker of Adil Auassar vrijdagavond namens Sparta in actie kan komen in de eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij FC Twente. De nieuwe middenvelder van de Rotterdammers verliet donderdag voortijdig de training.

Aanvaller Ragnar Ache deed apart van de groep oefeningen. De rest van de selectie van Sparta lijkt fit voor het belangrijke duel tegen de mede-degradant.

Start

Sparta-trainer Henk Fraser wilde niets kwijt over de opstelling voor de confrontatie tegen FC Twente. Hij zei ook niet of Roy Kortsmit of Tim Coremans de eerste doelman van de Rotterdammers wordt.

"Het is een feit dat we van onze eigen krachten moeten uitgaan. Ik denk dat we verplicht zijn om de ambitie uit te spreken om de competitie te winnen of desnoods via de play-offs die promotie af te dwingen", aldus Fraser over de start van de Keuken Kampioen Divisie.