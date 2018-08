Betoverde Kuip bezwijkt in 1987 voor Madonna

Madonna tijdens Who's That Girl World Tour in de Kuip. Foto: ANP (Toussaint Kluiters)

Popdiva Madonna is donderdag 60 jaar geworden. Op haar 29e trad zij voor het eerst op in Nederland, in de Rotterdamse Kuip. Popjournalist Louis du Moulin was daarbij en herinnert het als de dag van gisteren.

Op 25 en 26 augustus deed de Who's that girl tour van de zangeres Rotterdam aan, Du Moulin deed daar verslag van. "De weersomstandigheden spraken niet in haar voordeel, maar daar trok ze zich totaal niets van aan en deed haar kunstje. De magie was er zeker wel."

Tijdens het concert regende het pijpenstelen, maar het enthousiasme in de onoverdekte Kuip verminderde geen moment. "Wat haar denk ik toen heeft getrokken is: het enthousiasme was groot. Ze had daarvoor in Wembley gestaan, dat was een beetje minder, daar waren ook rellen geweest. Hier was totaal niets aan de hand en je kon aan haar merken dat zij die interactie heel goed aanvoelde en ook grapjes maakte. Een ding was wat minder: ze sprak heel de tijd over Amsterdam."

Een dag later kopte Du Moulin dan ook in de krant Het Vrije Volk: 'Betoverde Kuip bezwijkt voor Madonna'. "Het was al een gigantische show. Dat is eigenlijk ook een klein wondertje te noemen. In 1984 brak ze door, dat zij in drie jaar tijd zich zo heeft ontwikkelt," zegt Du Moulin verbaasd.

Controversieel

Volgens het Guiness Book of World Records is Madonna de bestverkopende artiest ter wereld. Tijdens haar carrière verkocht ze meer dan 300 miljoen albums. "Ze is a la David Bowie altijd in staat geweest om aan te haken bij wat er net op gang aan het komen was als trend. En ze is geslaagd als geen ander."

In 1990 was het in Nederland weer raak, ook toen trad Madonna op in de Kuip en weer was Du Moulin erbij. Dat was een veel controversiëler optreden dan drie jaar eerder. "Tijdens het optreden simuleerde ze zelfbevrediging, waar iedereen over viel op dat moment. Ook was ze flink aan het 'ravotten' met de dansers. Toen ging ze veel verder dan in 1987 en wilde ze ook echt shockeren. Dat is ook altijd een beetje haar handelsmerk gebleven."

Zo liet zelfs de paus van zich horen toen de videoclip van 'Like a Prayer' uitkwam. Daarin stond Madonna te dansen voor brandende kruizen en werd ze gekust door een tot leven gekomen beeld van de heilige Martinus van Porres, een donkere Jezus Christus. "Ze heeft goede bedoelingen. Ze wil de mensheid een beetje opvoeden op haar manier. Dat gebeurt dan door ze af en toe een beetje wakker te schudden of flink de grond te laten trillen."

Amerikaans vriendelijk

Du Moulin deed niet alleen verslag van Madonna's concerten. Hij interviewde de Queen of Pop twee keer. "Ze was toegankelijk op een Amerikaans vriendelijke manier. Als je haar spreekt, krijg je van te voren wel veel instructies: niet over dit praten, niet over dat."

Toch wist de journalist Madonna over 'verboden onderwerpen' aan het praten te krijgen. "Toen ik haar sprak was ze over een aantal dingen wel openhartig. Bijvoorbeeld over Sean Penn, van wie ze toen net gescheiden was. Daarover zei ze op dat moment: 'He's the love of my life'. Dat was toch wel opmerkelijk. Het was een relatie die heel explosief was, waar iedere keer van alles gebeurde."

Hoewel Madonna's concerten nog binnen no time zijn uitverkocht en haar laatste tour nog ruim twee miljoen bezoekers trok, staat Madonna minder vaak dan voorheen in de spotlights als controversieel persoon. "Of we zijn een beetje Madonna moe of er zijn andere sterren die haar als hot item overvleugeld hebben, zoals Beyoncé en Rihanna."

Of Madonna net als Paul McCartney, Springsteen en Mick Jagger nog jaren door gaat en kan gaan, weet Du Moulin niet. "Ik denk dat vrouwen daar meer moeite mee hebben. Tina Turner is een uitzondering geweest. Madonna zou het ook kunnen. Maar misschien dat ze dan haar performance een beetje moet aanpassen. Ze moet niet op haar 60e nog gaan doen alsof ze een jonge meid is."