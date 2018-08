Nieuw veld FC Dordrecht klaar voor competitiestart: 'Echt gras is de ultieme beleving'

Voor FC Dordrecht begint vrijdag het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Donderdag trainde de selectie van trainer Gérard de Nooijer buiten het stadion. Het nieuwe veld ondervond de laatste voorbereidingen voordat er vrijdag weer op echt gras gevoetbald kan worden aan de Krommedijk.

"We hebben er gisteren op getraind, voor de voetballers is echt gras natuurlijk de ultieme beleving", vertelt De Nooijer. "We hebben al acht weken voorbereiding gehad. We weten alles van Helmond Sport en van onze manier van spelen."

De selectie van FC Dordrecht was dit seizoen al vroeg nagenoeg compleet. "Ik heb gehoord dat dat hier weleens anders is geweest de afgelopen jaren", aldus verdediger Daniël Breedijk, die met zijn 23 jaar toch nog een van de meest ervaren spelers is binnen de selectie van Dordrecht. "Nu wij al zo lang als groep bij elkaar zijn raak je op elkaar ingespeeld. Ik probeer de jonge jongens waar nodig te helpen door ze te coachen en neer te zetten.​"

Ondanks dat de selectie al een groot deel van de voorbereiding met elkaar heeft doorgebracht, verandert de doelstelling niet voor trainer Gérard de Nooijer. "Die blijft hetzelfde, achter de top acht willen wij om een play-off ticket strijden. Als ik kijk naar de begrotingen van de gedegradeerde clubs moet je daarin realistisch zijn."

Bekijk hierboven de gehele interviews van verslaggever Jesse van Someren met Gérard de Nooijer en Daniël Breedijk.