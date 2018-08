Fietsroute Knooppunt Holland door Leiden en omgeving

Ook de fietsroute van Johan Overdevest en Camiel Spreij fietsen? Volg dan deze route:

De tocht begint aan het strand van Katwijk bij Knooppunt 63, de plek waar het water van de Leidse Rijn de zee in stroomt. Met de sluis en het achterliggende gemaal wordt de waterstand in de rivier en de boezem geregeld. Fiets hiervandaan naar knooppunt 62. Blijf langs het water fietsen tot je onder de provinciale weg door bent en ga linksaf de Zeilmakerstraat in om bij de rotonde rechtsaf te gaan naar de Ambachtsweg. Je fietst hier op een industrieterrein. Zeker niet het mooiste stukje Katwijk, maar via de Lageweg en de Lijnbaanstraat kom je al snel in de jachthaven van Rijnsburg. Hier rijd je door en steek je het Oegstgeesterkanaal over. Hier direct naar rechts en volg het fietspad door Rijnsburg langs de knooppunten 92, 34 en 90.



Vanaf knooppunt 90 volg je de Rijn via 88, 35, 99 en 7. Bij knooppunt 7 ga je rechtsaf en steekt de Rijn over. Onze fietsroute gaat vervolgens bij knooppunt 79 naar links, maar het is leuk om hier heel even naar rechts te fietsen richting het Valkenburgse meer.



Vanaf knooppunt 79 rijdt je via de knooppunten 53 en 2 naar knooppunt 86 in de Leidse binnenstad. Hier begint de singel, die je helemaal volgt naar knooppunten 13 en 12. Het is mooi fietsen langs de singel, maar let wel op. Als je wilt genieten van al het moois op en langs het water is het raadzaam om dat even vanaf de stoep te doen. Er rijdt ook nogal wat autoverkeer en niet iedereen houdt zich hier aan de snelheid, wat soms voor wat lastige situaties kan zorgen op deze smalle weg.



Bij knooppunt 12 ga je rechtsaf naar knooppunt 19 en 20. Bij 20 vervolg je je route naar knooppunt 69. Vlak nadat je het bordje 20 gepasseerd bent, fiets je over het Utrechts Jaagpad langs de Nieuwe Rijn. Aan de overkant ligt het Waardeiland, een woonwijk gelegen op een eiland tussen het Rijn-Schiekanaal, de Oude Rijn en de Nieuwe Rijn. Het eiland is volgens Amerikaans model ontworpen als groen en recreatief wooneiland en opgedeeld in kleinere eilandjes om de meeste woningen aan water te laten grenzen.



Steek aan het eind van het Utrechts Jaagpad de Oude Rijn over en fiets vanaf knooppunt 69 langs het water van de Oude Rijn terug naar de Leidse Singel, die je na knooppunt 13 volgt via 14 naar 75.