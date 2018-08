'Vrijheid en blijheid' is het motto op naturistencamping Dordrecht

"Als ik hier aankom en mijn fiets neerzet, is het eerste wat ik doe mijn kleren uittrekken." Langs de drukke N3 bij Dordrecht, afgeschermd met veel groen, ligt een goed bewaard geheim verborgen. Zelfs veel rasechte Dordtenaren weten niet dat aan de Smitsweg Naturistenvereniging De Ammoniet te vinden is.

Een de mannen die woensdagmiddag naakt rondloopt op de naturistenvereniging, is verslaggever Frank Stout. Voor de Rijnmond Zomertoer brengt hij een bezoek aan De Ammoniet en dat moet natuurlijk in adamskostuum.

"Ik waardeer het heel erg dat je dit doet", zegt vaste bezoeker Marcel tegen Frank. "We hebben vaker journalisten over de vloer, maar die hebben er wat meer moeite mee."

Frank houdt zich keurig aan de regels die bij de naturistenvereniging zijn opgesteld. "Als het weer het toelaat, wordt je geacht naakt te zijn", zegt Marcel. "Er zijn uiteraard situaties denkbaar dat je het niet doet, als je bijvoorbeeld net geopereerd bent."

Vrijer

Marcel komt al jaren bij De Ammoniet. Dat Frank het allemaal een beetje onwennig vind, heeft Marcel juist andersom. "Ik vind het heel gek als ik op een gewoon strand kom en ik een zwembroek aan moet. Ik voel me hier prettiger en vrijer."

"Je voelt de wind, je voelt de zon. Maar het gaat ook om de mensen die hier zijn", vertelt Marcel. "Ze zijn toleranter en vrijer, we gaan makkelijker met elkaar om."

Een andere vrouw is het met Marcel eens. "Het respect voor elkaar, het gemak en de veiligheid. Er is onderling toezicht: we letten op elkaar en houden elkaar op een positieve manier in de gaten", omschrijft ze de mensen die op De Ammoniet komen.

Wordt er dan nog een beetje gegluurd op de camping, nu iedereen naakt is? "Dat heeft geen zin", zegt een vrouw. "Je ziet toch al alles. Dat gebeurt op een textielcamping wel. Er hoeft maar een klein stukje boven een bikinibroekje uit te komen of er is maar een half stukje borst te zien en iedereen slaat op tilt."

"Hier is iedereen zichzelf", besluit Marcel. "Oud, jong, mooi of lelijk: je bent het gewoon en op een gegeven moment zie je het niet meer."