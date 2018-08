Deel dit artikel:











Rijsbergen hoopt op inspirerend Legioen bij Feyenoord-Trencin Wim Rijsbergen

Feyenoord heeft donderdagavond in de derde voorronde van de Europa League een wonder nodig om de 4-0 uitnederlaag bij Trencin weg te poetsen. Wim Rijsbergen, oud-verdediger van de Rotterdammers, gelooft nog in een stunt van de Nederlandse bekerwinnaar: "Maar dan moet het snel gebeuren. Binnen tien à vijftien minuten moet Feyenoord een goal maken."

Rijsbergen is van mening dat, ondanks de zwakke vorm, Het Legioen achter Feyenoord moeten gaan staan. De Kuip zal echter niet vol zitten. "Maar als je door heel Nederland kijkt, heeft Feyenoord het trouwste publiek. In principe zijn Feyenoord-supporters heel trouw. Het hoeft maar eventjes de goede kant op te gaan, dan staan zij meteen weer achter de ploeg", vertelt Rijsbergen. Hij vindt het een schande dat Feyenoord met 4-0 van Trencin heeft verloren. "Maar aan de andere kant: ik weet niet of die jongens van Trencin ooit in De Kuip hebben gespeeld. Zij moeten geïmponeerd raken. Als een goal valt, dan kunnen die spelers trillende benen krijgen." Van Persie In elk geval heeft Feyenoord minimaal vier goals en geen tegendoelpunten nodig om überhaupt kans te maken op de volgende ronde. Volgens Rijsbergen is het maken van doelpunten een grote probleem voor de Rotterdammers. "Ik hoop dat Robin van Persie die jongens op sleeptouw kan nemen. Het zou een mooi scenario zijn als hij snel de eerste goal maakt, waarna hij die gasten inspiratie geeft." In elk geval heeft Feyenoord minimaal vier goals en geen tegendoelpunten nodig om überhaupt kans te maken op de volgende ronde. Volgens Rijsbergen is het maken van doelpunten een grote probleem voor de Rotterdammers. "Ik hoop dat Robin van Persie die jongens op sleeptouw kan nemen. Het zou een mooi scenario zijn als hij snel de eerste goal maakt, waarna hij die gasten inspiratie geeft." Rijsbergen wil niet negatief zijn over zaken die zijn geweest: "Giovanni van Bronckhorst is een goede trainer. Het enige wat hij nu kan doen is dat hij de jongens vertrouwen geeft, ondanks een slechte week. Van Persie is één van de spelers die de jongens moet motiveren om erin te geloven." Luister hierboven naar het volledige interview met Rijsbergen in het radioprogramma Middag aan de Maas.