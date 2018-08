Aan de Hoogstraat in Rotterdam is donderdagmiddag een juwelier overvallen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De overvaller ging iets na 14:30 uur de winkel binnen. Een man nam de benen, of hij iets buit had gemaakt, is niet bekend. De politie verspreidde een duidelijk signalement van de verdachte en zocht onder meer op station Blaak naar hem. Korte tijd later kon hij worden aangehouden.