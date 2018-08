Deel dit artikel:











Oud-directeur Swim to Fight Cancer zelf getroffen door kanker: 'Bizarre speling van het lot' Directeuren Inge Wouters en Pieter van 't Zelfde De training voor de City Swim in Dordrecht

Honderden deelnemers nemen over twee weken een duik in de Dordtse havens in de strijd tegen kanker. Op 1 september staat Swim to Fight Cancer op het programma, een zwemevenement om zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk kankeronderzoek.

"Ik geloof dat één op de tien mensen kanker krijgt, dus je bent al gauw aan de beurt", zegt directeur Inge Wouters. Dat werd vorig jaar bij de organisatie van het evenement pijnlijk duidelijk: oud-directeur Pieter van 't Zelfde werd getroffen door botkanker. Amputatie was onvermijdelijk

"Vorig jaar, net voor de City Swim, hoorde ik dat ik botkanker heb", vertelt Van 't Zelfde. "Dat was wel even een dingetje. Dat kwam hard aan." "Vorig jaar, net voor de City Swim, hoorde ik dat ik botkanker heb", vertelt Van 't Zelfde. "Dat was wel even een dingetje. Dat kwam hard aan." "Het gevolg is dat mijn rechterbeen nu kwijt ben tot boven de knie", zegt hij. In het ziekenhuis wisten ze de kanker uit zijn been te krijgen, maar door complicaties was amputatie onvermijdelijk. "Een bizarre speling van het lot", noemt Wouters het, die door deze situatie het directeursstokje overnam van Van 't Zelfde. Dat betekent niet dat hijzelf helemaal uit beeld verdwijnt. "Als ik verder revalideer en ik kom in mijn oude doen terecht, probeer ik er volgend jaar zeker weer bij te zijn. In welke hoedanigheid dan ook."

De directeur en oud-directeur waren woensdagavond ook aanwezig bij de training voor de City Swim. Deelnemers kunnen op 1 september verschillende afstanden afleggen. Voor de kleintjes is er de 250 meter, maar de langste afstand voor geoefende zwemmers is een rondje van 2,5 kilometer - inclusief een stukje Oude Maas en Merwede. Deelnemers én sponsors kunnen zich nog inschrijven voor de editie van dit jaar. "Alle hulp is nodig", zegt Wouters. "Zowel van deelnemers als sponsoren. Het geld dat we ophalen, schenken we aan het Albert Schweitzer ziekenhuis voor kankeronderzoek." De teller na de vorige editie stond op meer dan 200 duizend euro. Ook dit jaar hoopt de organisatie zo'n bedrag op te halen. "Ik heb vanavond een appje gekregen dat we de ton voorbij zijn", zegt Van 't Zelfde. Nog minimaal een ton te gaan dus, tot 1 september. Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden.