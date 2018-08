Deel dit artikel:











Architecten Erasmusbrug ontwerpen hoogste gebouw van Australië Foto: UNStudio

De architecten van de Erasmusbrug in Rotterdam hebben het winnende ontwerp gemaakt voor het hoogste gebouw van Australië. De zogenoemde Green Spine in Melbourne wordt 356 meter hoog. Dat is bijna twee keer zo hoog als de Euromast.

Het gebouw gaat uit twee spiraalvormige torens bestaan. In de hoogste toren kan gewoond worden. In de andere toren komt onder meer een hotel. Beide torens krijgen een groene uitstraling met begroeide gevels en een tuin op het dak. De bouw kost zo 'n 2 miljard Australische dollars, dat is 1,2 miljard euro. De architecten, de Rotterdamse Caroline Bos, en haar man Ben van Berkel, wonnen in de ontwerpwedstrijd onder andere van de Rotterdamse architectenbureau's OMA van Rem Koolhaas en MVRDV.