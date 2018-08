Moord slijterij Riederlaan ook voor OM nog mysterie

Een 27-jarige Rotterdammer heeft bekend dat hij in juni van dit jaar Rayonel Gabriel heeft doodgeschoten. Het slachtoffer kwam om het leven in een slijterij aan de Riederlaan in Rotterdam.

Beide mannen hadden ruzie gehad op straat, maar ook justitie heeft geen idee waar dat over ging. "We kunnen er geen vinger achter krijgen." Op camerabeelden is te zien dat de 46-jarige Gabriel eerst wordt geslagen met een vuurwapen en dat hij daarna de slijterij in vlucht. Daar volgen de fatale schoten.

Justitie ziet het eerste deel, de mishandeling, als een poging hem te beroven. Maar het is niet bekend van wat voor spullen.

Volgens advocaat Hans den Otter is zijn cliënt Chairye D. "in de loop van de tijd bedreigd" door Gabriel. Details wilde hij daar niet over vertellen.

Tijdens een korte zitting in Dordrecht tegen Chairye D. en een medeverdachte kwam ook ter sprake dat er mogelijk een zakelijk conflict was tussen schutter en slachtoffer. Maar ook hier is het een raadsel waar dat om draaide.

De rechter besloot donderdag om de voorlopige hechtenis van de schutter en zijn medeverdachte te verlengen. Van de medeverdachte is te zien dat hij betrokken is bij de mishandeling en dat hij het vuurwapen in handen heeft. De rechtszaak gaat op 10 oktober verder.