VIDEO: Weerman Ed Aldus proefkonijn Dordtse specialiteit

In 1954 uitgevonden in Dordt en al jaren populair in heel Nederland: de frikandel. Reden genoeg om voor de Rijnmond Zomertoer een vergelijkend warenonderzoek uit te voeren van de frikandellen in de stad.

"Niks is een betere werkdag dan dit", zegt verslaggever Frank Stout. Hij heeft samen met weerman Ed Aldus - die ook al meedeed aan de ijstest en de strandtententest - de eer om de 'dellen' in Dordt te proeven. Het tweetal bezoekt drie zaken in Dordrecht: Verhage, Haphoek en Onder de Molen. Verdienen zij een goedgekeurd-sticker?

