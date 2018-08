Bewoners Orionstraat geschrokken: 'Brand is mijn grootste nachtmerrie'

De schrik zit er nog goed in bij de bewoners van de Orionstraat in Rotterdam-Hillegersberg. "Ik voel me onveilig", vertelt bewoner Katinka Loeve.

Bewoners van 48 woningen in de Orionstraat in Hillegersberg kregen woensdagavond te horen dat de brandveiligheid in drie flatgebouwen in de straat niet in orde is. Ze moeten ergens de komende tijd twee weken uit hun huis, omdat een aannemer herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Katinka woont met haar 10-jarige zoon in een appartement. "Hoe kan het dat ik al jaren in een huis woon dat niet voldoet aan de eisen?", vraagt ze zich af. "Brand is mijn grootste nachtmerrie. Het is vervelend om nu te moeten afwachten tot er wordt ingegrepen."

Onze Woning is de verhuurder van de appartementen in Hillegersberg. Directeur Evert van Remmerswaal gaf woensdagavond tijdens een bijeenkomst aan dat nog niet duidelijk is wanneer er een aannemer aan de slag gaat.

"We willen het met spoed aanpakken", zei Remmerswaal tijdens de bijeenkomst. "Maar ik weet niet precies wanneer." Onze Woning moet nog op zoek naar een aannemer en heeft voorlopig brandwacht ingeschakeld die dag en nacht surveilleert.

"Waar kom ik die twee weken nog te wonen?", vervolgt Katinka. "En is dat dan in de buurt van mijn werk? Is het dichtbij de school van mijn zoontje? Dat gaat er allemaal door mijn hoofd nu."