Europese uitschakeling voor Feyenoord na gelijkspel tegen Trencin Feyenoord uitgeschakeld in Europa (FOTO: Dennis Wielders - ANP)

Feyenoord is er niet in geslaagd de 4-0 nederlaag van vorige week in Slowakije tegen Trencin recht te trekken in De Kuip. Door het missen van talloze kansen bleven de Rotterdammers op 1-1 steken.

De wedstrijd begon goed voor Feyenoord. Binnen vijf minuten kregen Robin van Persie en Jens Toornsta al een kans om de score te openen en vlak erna deed verdediger Eric Botteghin dit met een kopbal uit een corner. De Kuip raakte in extase en iedereen begon erin te geloven. Totdat Antonio Mance enkele seconde later de 1-1 alweer op het scorebord zette. De Kroaat scoorde vorige week ook al drie goals. In het restant van de wedstrijd kreeg Feyenoord een karrenvracht aan kansen. Voor rust werd een wippertje van Toornstra van de doellijn gehaald door een verdediger en vooral Van Persie en Botteghin kregen een hoop mogelijkheden. Keer op keer werd er niet met scherp afgedrukt of lag de keeper in de weg. Een kwartier voor tijd raakte de mee opgekomen verdediger Tyrell Malacia nog de paal. Scoreverloop

8' 1-0 Botteghin

9' 1-1 Mance 8' 1-0 Botteghin9' 1-1 Mance Opstelling Feyenoord Vermeer; Nieuwkoop (67' Geertruida), Botteghin, Van der Heijden, Malacia (83' Burger); Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie (71' Vente), Larsson