Praat mee over Feyenoord - Trencin: 1-1 (1-5)

Feyenoord moet een achterstand van 4-0 goed zien te maken tegen Trencin om de laatste voorronde van de Europa League te bereiken. De wedstrijd is volledig te volgen via RTV Rijnmond.

Op Radio Rijnmond doen Sinclair Bischop en Dennis van Eersel verslag van de wedstrijd. De uitzending begint om 19.00 uur en is via deze link te volgen. In de reacties onder dit bericht kan er meegepraat worden tijdens de uitzending.

Ook is de wedstrijd te volgen via de onderstaande liveblog. (Het kan even duren voordat de blog laadt.) Kortom: mis niets!

Scoreverloop

8' 1-0 Botteghin9' 1-1 Mance

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson