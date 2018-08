Vrijwilligersverklaring olieramp Rotterdam kan de prullenbak in

De vrijwilligers die deze zomer in de Rotterdamse haven hebben geholpen bij de olieramp, moesten dat op eigen risico doen. Rijkswaterstaat liet ze een document ondertekenen waarin ze afstand deden van de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen. Rijkswaterstaat zegt nu dat dat een vergissing is.

Deze zomer raakten honderden zwanen en andere watervogels met olie besmeurd toen 220 ton stookolie weglekte uit een schip in de Derde Petroleumhaven. De situatie was hectisch en in de eerste dagen leek het overzicht te ontbreken. Toch kwam al snel een massale hulpactie op gang, mede dankzij honderden vrijwilligers. Van heinde en ver kwamen mensen naar Rotterdam om te helpen.

Rijkswaterstaat richtte bij de Maeslantkering bij Hoek van Holland een noodhospitaal in. Daar werden de geredde dieren opgevangen en schoongemaakt en konden ze revalideren. Bij dat werk werden veel vrijwilligers ingezet. Donderdag blijkt uit een uitzending van het televisieprogramma EenVandaag dat zij een zogeheten quitclaim moesten tekenen.

Eigen risico, zelf aansprakelijk

Sommigen zijn al een aantal dagen aan het werk, als ze de verklaring onder ogen krijgen. Dat begint bij een niet nader genoemde vogelopvang in de regio. En volgens EenVandaag blijkt korte tijd later dat ook Rijkswaterstaat de verklaring aan de vrijwilligers voorlegt. Boven het document staat het logo van de rijksinstelling.

Er wordt geadviseerd om te zorgen voor een actuele tetanusinjectie. Ook is het vrijwilligerswerk niet geschikt voor zwangere vrouwen: "De inzet kan gepaard gaan met gezondheidsrisico's voor het ongeboren kind."

Er rusten gevaren op het werken met olie en wilde dieren....De inzet gebeurt op eigen risico Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat waarschuwt verder voor de gevaren van "het werken met olie en wilde dieren". Ook krijgt de vrijwilliger te horen dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor de eventuele gevolgen van het werk: "De inzet gebeurt op eigen risico, aansprakelijkheidsstelling voor schade/letsel/gezondheid/veiligheid is niet mogelijk."

Volgens deskundigen is de vrijwilligersverklaring moreel verwerpelijk en volgens de Nederlandse wet niet toegestaan. In ons land is de werkgever altijd verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn werknemers en de eventuele medische gevolgen van werkzaamheden.

Fout juristen Rijkswaterstaat

Hoeveel mensen de quitclaim hebben getekend, is niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om naar schatting tweehonderd vrijwilligers. Maurijn van Witsen van Rijkswaterstaat erkent volmondig dat er iets fout is gegaan. Het artikel over de aansprakelijkheid had niet in de vrijwilligersverklaring mogen staan. "Het is vermoedelijk een fout van onze juristen. Wij nemen alle verantwoordelijkheid op ons."

In een verklaring achteraf laat Rijkswaterstaat weten dat er: "in de snelheid een foutief formulier met vrijwilligersverklaring is gebruikt". De rechten van de vrijwilligers zijn niet aangetast. "Wel zijn ze mogelijk op het verkeerde been gezet, en dat is spijtig", aldus de verklaring.

Actief benaderen

Eind goed al goed, zou je denken. Joost van Alkemade van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (VON) is het daar niet mee eens. Rijkswaterstaat moet volgens hem de vrijwilligers actief gaan opzoeken. "Niet iedereen heeft de uitzending gezien. Rijkswaterstaat heeft de mensen geregistreerd en kan ze persoonlijk gaan benaderen en aanbieden om zich bij eventuele klachten te melden."

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt donderdagavond dat er een e-mail naar de oud-vrijwilligers is gestuurd. Daarin zijn ze op de hoogte gebracht en krijgen ze het verzoek zich met klachten te melden bij Rijkswaterstaat. "Komende maandag gaan we nog eens checken of we met de e-mail ook iedereen hebben bereikt."