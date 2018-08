Afro Dance neemt de danswereld over

Het is een trend op sociale media: Afro Dance. Een dansstijl met een mix van Afrikaanse invloeden, dancehall en nog meer. Verschillende dansscholen in Rotterdam bieden deze danslessen aan.

Ylian Wiegers van Moves Rotterdam merkt ook dat de dansstijl steeds populairder wordt: ''Het wordt heel erg commercieel, qua muziek en qua videoclips. Het komt veel op tv en heel veel op YouTube. Mensen raken geïnspireerd door dansjes en de cultuur zelf.''

In september start ook Stichting Kunst voor Rotterdam (SKVR) met Afro Fusion lessen. Een mix van Afrikaanse dans en Jazz. Nathalie Vrede gaat de Afro Fusion lessen verzorgen: ''Er komt ook Dancehall bij kijken en Afro Dance, dus het is heel erg eigentijds. We proberen juist de jongvolwassen en volwassen mensen aan te trekken bij SKVR.''