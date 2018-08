Boswachters duiken het Haringvliet in voor trekvissen in de delta

Vier boswachters van Natuurmonumenten zijn bijzonder blij met de aanstaande opening van de Haringvlietsluizen. Ze springen volgende week dinsdag 21 augustus het Haringvliet in voor een zwemtocht van drie kilometer.

De boswachters willen aandacht vragen voor de miljoenen trekvissen en -vogels die afhankelijk zijn van deze deltanatuur. Daarnaast vieren ze dat de Haringvlietsluizen weer op een kier gaan, zodat trekvissen net als vroeger via het Haringvliet richting hun paaigronden kunnen zwemmen.

"Het openen van de kier wordt een historisch moment, want dankzij het zilte water kan zich een rijkere natuur ontwikkelen. Geen van ons is geoefend zwemmer, integendeel, maar we gaan ervoor", zegt Ted Sluijter (62), een van de zwemmers.

De Haringvlietsluizen gaan 5 september op een kier. De lokale boswachters zwemmen van Stellendam naar Voorne, een afstand van totaal drie kilometer.