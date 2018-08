Ruud (57) met Parkinson heeft al 5 duizend kilometer gefietst voor het goede doel

Hij is bijna op de helft, de 57-jarige Ruud Overes uit Bergschenhoek. Eind juni vertrok hij op een ligfiets voor een reis door Europa voor het goede doel: onderzoek naar Parkinson. Een flinke uitdaging, helemaal omdat Ruud zelf ook de ziekte van Parkinson heeft.

"Ik ben inmiddels op de helft", vertelt Ruud donderdag op Radio Rijnmond. "Ik heb 5 duizend kilometer gereden." In de avond hoopt hij Barcelona te bereiken. "De bedoeling is dat ik elke dag ongeveer 150 kilometer rijd. Soms is dat wat minder, soms wat meer."

Zadelpijn

"Ik had veel meer last verwacht, maar sporten maakt dopamine aan en dat is juist mijn tekort. Blijkbaar weegt dat tegen elkaar op, zo probeer ik het mezelf uit te leggen", zegt de fietser opgewekt.

Wat betreft fietskwaaltjes valt het Ruud reuze mee. "Ik heb geen zadelpijn, ik zit in een hele comfortabele ligfiets", zegt Ruud tevreden. Wel speelt zijn Parkinson soms op: "Ik merk dat ik met mijn geheugen wel wat problemen heb."

Pas getrouwd

Vlak voor Ruud vertrok, is hij getrouwd met zijn jeugdvriendin Thirza. Ze komt later waarschijnlijk naar Albanië om het laatste stukje met de auto mee te rijden. "Ik mis haar natuurlijk ontzettend, we hebben elke dag contact met elkaar." Ze regelt ook slaapplekken voor Ruud.

Daarnaast heeft Ruud een flink thuisfrontteam om hem in de gaten te houden en op allerlei manieren te helpen, bijvoorbeeld met de route. In de laatste week van september hoop Ruud weer thuis aan te komen.