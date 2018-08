Kenneth Vermeer: 'Voor mij zaak om scherp te blijven'

Na het 1-1 gelijke spel tegen Trencin reageerde doelman Kenneth Vermeer op zijn rol als tweede keeper van Feyenoord in de competitie. ''Je wilt natuurlijk altijd meer, maar je moet niet vergeten dat ik in de voorbereiding niks heb gespeeld.''

Vermeer mocht donderdag tegen Trencin in de basis starten en dat kwam voor hem niet als een verrassing. ''Ik had het al wat eerder gehoord dat ik zou spelen.'' Na de Europese uitschakeling is de kans op speelminuten voor Vermeer verminderd. ''Het is voor mij zaak om scherp te blijven. Je weet nooit wat er kan gebeuren.''

Vermeer reageerde ook op de uitschakeling tegen Trencin. Na een 4-0 nederlaag in Slowakije kwam Feyenoord niet verder dan 1-1 het missen van talloze kansen. ''Ik weet niet hoeveel kansen we hebben gecreëerd door goed voetbal. We mogen toch een compliment maken naar het team na een moeilijke week.''

In de video hierboven is het volledige interview van Sinclair Bischop met Kenneth Vermeer te bekijken.