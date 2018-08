Nieuwe attractie op de Kop van Zuid: de Foodhallen

Ze draaien al ongeveer een week proef, maar deze vrijdag zijn de Foodhallen echt geopend. In de voormalige opslag van Pakhuismeesteren kun je over de hele oppervlakte op de begane grond eten van zo'n vijftien verschillende keukens.

De keukens hebben bars eromheen, zodat de bezoeker kan zien wat de chef aan het maken is. Wie het eten niet aan de bar wil opeten, zoekt een van de vele tafels op in de enorme ruimte. Drank komt van de centrale bar.

De Foodhallen zijn bedacht door drie vrienden van Chinese komaf. Ze hadden dit soort grote hallen al in het buitenland gezien, onder andere in Barcelona. "We vroegen ons af: waarom hebben we dat niet in Nederland", zegt Rotterdammer Chong Chu.

Chu heeft altijd in Rotterdam gewoond. Zijn ouders hadden Chinese restaurants. "Als klein jongetje heb ik er altijd in rondgelopen en ben ik er in opgegroeid en ik ben er in blijven hangen eigenlijk."

Rotterdam is booming

Toen Chu vier jaar geleden met zijn vrienden bedacht dat in Nederland ook zo'n foodhall moest komen, was Rotterdam er volgens hem nog niet klaar voor. "Daarom zijn we de Foodhallen in Amsterdam gestart. Maar hier in Rotterdam gebeurt het nu. De stad is booming. We hebben ook op het juiste moment deze locatie gevonden."

Volgens Chong Chu kan je je bij de Foodhallen een hele avond vermaken. "In principe kan je hier om vijf uur starten. Drankjes doen, hapjes erbij en later avondeten. Op dinsdag hebben we live-muziek. Op vrijdag en zaterdag is er een dj. Aan het eind van de avond heb je buikje gevuld, lekkere drankjes gehad en een dansje gewaagd en daarna kan je naar huis."

Streetfood

De keukens hebben elk hun eigen specialiteiten die aanvullend zijn op wat bij de andere foodbars te krijgen is. Er is Texas BBQ, vegetarisch eten, Indonesisch, Spaans, Chinees, Italiaans en Mexicaans. De keukens serveren streetfood op niveau.

De zoon van tweesterren-chef Erik van Loo runt in de Foodhallen voor het eerst een eigen keuken. Juliën van Loo heeft ervaring opgedaan bij vele sterrenchefs in binnen- en buitenland. Ook hij serveert streetfood. "Sommige gerechtjes zijn een variant van wat mijn vader in restaurant Parkheuvel serveert. Maar er zijn ook veel nieuwe gerechten."

Juliën van Loo maakt onder andere de Lobster Hotdog. In de worst is kreeft verwerkt. Daarnaast kun je er spareribs van lam krijgen, pulled beef en vegetarische ravioli.

Eigen verhaal

In Bar Pulpo krijgt de inktvis een make-over. De pijlinktvis wordt in de houtoven bereid en als ringetjes geserveerd. Er is ook inktvis aan een spiesje, of een schaaltje kleine Franse mosselen.

En zo hebben de uitbaters van alle keukens hun eigen verhaal. Nog niet elke keuken is geopend. Voor sommigen kwam de startdatum in de zomervakantie te vroeg. De verwachting is dat binnen enkele weken ook die keukens geopend zijn.