Tscheu La Ling: 'In Nederland is er weerstand tegen meer arbeid in het voetbal' Tscheu La Ling

De Nederlandse Trencin-eigenaar Tscheu La Ling heeft wel een verklaring waarom het niet goed gaat met het Nederlandse voetbal. ''Er wordt tegenwoordig meer arbeid gevraagd in het voetbal. In Nederland is daar veel weerstand tegen.''

La Ling zei dit nadat zijn Slowaakse club Feyenoord donderdag uitschakelde in de voorrondes van de Europa League. ''Ik vind dat je terug moet gaan naar de basis. Iedere dag trainen, maar dan ook echt trainen. En dan gewoon weer leuk voetbal spelen.'' Daarmee doelt La Ling op zijn constatering dat het voetbal steeds zakelijker wordt. ''Het lijkt wel of coaches niet willen winnen, maar niet willen verliezen.'' Ricardo Moniz Ook de Rotterdamse trainer Ricardo Moniz vindt dat het zorgwekkend is gesteld met het Nederlandse voetbal. ''Op één of andere manier willen we niet samenwerken terwijl er zoveel intelligentie is. Het wordt steeds vlakker. Balbezit voor balbezit is niet genoeg. De echte creatieve spelmakers en buitenspelers moeten weer worden opgeleid. In de video's zijn er gesprekken te bekijken met de tevreden Nederlanders in het kamp Trencin: Tscheu La Ling, Ricardo Moniz en Joey Sleegers.