De rechtszaak over de moord op de 41-jarige Adyan Koeiman gaat vrijdagochtend verder. De vrouw werd op 15 januari levenloos in haar appartement gevonden door een van haar kinderen.

Koeiman kwam door messteken om het leven. Ze was in haar rug en voorhoofd gestoken en haar hals was doorgesneden. De kinderen van Koeiman en haar vriend waren op dat moment in huis aanwezig. Haar 61-jarige vriend bekende in april de moord.